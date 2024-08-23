Надымский глава Жаромских отказался останавливать стройку ТЦ на набережной

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских отказался отменять строительство торгового центра «Глобус» на набережной. Он отметил, что у него нет таких полномочий, а участок является частным. Об этом он сказал во время «прямого эфира» 22 августа 2024 года на своей странице в ВК.

Он также прокомментировал просьбу жителей соседних со стройкой домов сделать им площадку или парк вместо ТРЦ. По словам г-на Жаромских, площадок в центре города достаточно.

«Вопрос не о том, нужен там торговый центр или не нужен. Я не могу за предпринимателя решать, что там должно быть. Он строит объект, который мы не можем там ему запретить строить. Объект соответствует целевому назначению участка. Там была и прокурорская проверка», – рассказал глава района.

«Хочу напомнить: год назад мне писали: «Что будет с этим пустырём?». Сейчас я вижу, как фотографируют строящийся торговый центр и негодуют. Там звучит: сделайте нам лучше детские площадки. Ну, слушайте, детских площадок в городе очень много. В том месте, где строится торговый центр – 100 метров до площади дойти, и в другую сторону 100 метров – новая площадка», – прокомментировал просьбу о сквере и игровой зоне чиновник.



Дмитрий Жаромских заявил, что хочет поставить точку в конфликте жителей и бизнесмена. Такой точкой в его понимании стала информация о том, что участок частный. При этом ранее надымские чиновники сообщали, что земля находится в долгосрочной аренде.

«С 2004 года участок находится в частной собственности. Это не муниципальная земля. Соответственно, мы должны её либо выкупать, либо изымать. А у предпринимателя свои планы, – заключил глава района. – У меня нет четкого убеждения, что ТЦ там нужен, просто это решение предпринимателя. Если я начну чинить препятствия, то тут уже ко мне придёт прокуратура. И скажет, что я мешаю бизнесу развиваться».

По словам г-на Жаромских, разрушения от сваебойной техники в соседних домах не критические, они не влияют на конструктив дома.

Об этом же ранее говорили в администрации.

Жители соседних со стройкой домов забили тревогу, когда бизнесмен Алиев Илхам Валиеддин оглы начал забивать сваи под фундамент. Они пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову в аккаунт на появление трещин в квартирах и вибрации. Сам глава региона не ответил, но на надымском телевидении вышел сюжет о том, что власти не могут запретить предпринимателю заниматься строительством торгового объекта.

Надымский район, Наталья Ефремова

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