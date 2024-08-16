Надымские власти упрекнули противников ТРЦ в жалобе в аккаунт губернатора и соцсети

Власти Надымского района упрекнули протестующих против строительства ТРЦ жильцов в том, что те не пошли в УК, а написали жалобу губернатору в соцсетях и в местной группе в ВК. Чиновники в интервью местной телекомпании также заявили, что трещина в соседнем со стройкой домом некритическая, её замажет застройщик ТРЦ «Глобус».

Несколько дней назад жители домов на набережной в Надыме написали жалобу в аккаунт губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова перед его традиционной поездкой по муниципалитетам. Люди попросили остановить стройку, так как во время забивки свай их дома трясёт, звенит посуда, а в одной из квартир расширилась трещина. Кроме того, людям не понравилась сама идея возведения напротив их окон ТРЦ. Г-н Артюхова не ответил на обращение, но комментарии оставили представители администрации Надымского района. Они обещали выйти на стройку и проверить работу сваебойных машин.

Трещина появилась в квартире дома №25.

Как сообщила местная телекомпания «ТРК «Надым», чиновники не нашли нарушений.

«Провели визуальный осмотр подъезда, осмотр наружных стен несущих, осмотр цоколя, зашли в квартиру, поговорили с жильцами, пригласили для этого осмотра застройщика. Ничего критичного не обнаружили. Есть трещина в стене, но, скорее всего, это штукатурка, которая была и ранее, но только немного расширилась», – заявил в беседе с «ТРК Надым» начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Надымского района Олег Гудков.

На трещину установили маячок.

Г-н Гудков добавил, что застройщик прекращает забивание свай ударным способом.

Как агентство сообщало ранее, ТРЦ строится с господдержкой – инвестором является ИП Алиев Илхам Валиеддин оглы.

В районной администрации говорят, что ТРЦ возводится законно. Участок находится в долгосрочной аренде, строить магазин там можно. Проверить технические решения по забивке свай чиновники отказываются – говорят, что у них нет полномочий.

Сам г-н Алиев уверяет, что будет «делать всё красиво». «У нас в благоустройстве больше 20 млн рублей», – говорит предприниматель и обещает даже сохранить деревья на участке.

При этом журналисты ТРВ «Надым» в сюжете сообщили, что «специалисты советуют сразу обращаться в УК, не тратя время на обсуждение в Интернете». А сам сюжет начинался со слов: «Вместо того чтобы оперативно обратиться в УК, они (жильцы – прим.ред.) решили действовать через соцсети. К счастью, информация всё же дошла до ответственных лиц».

Отметим, в каждом муниципальном образовании есть специалист, ответственный за работу с обращениями граждан в соцсетях. Программа отслеживает такие жалобы, а специалисты готовят оперативный ответ. Чаще всего этот ответ намного оперативнее, чем реакция УК или госструктур на официальные письма.

Надымский район, Наталья Ефремова

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