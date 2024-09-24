У надымского главы Жаромских и его подчинённых вырастет зарплата

Муниципальные чиновники Ямала поднимают себе зарплаты вслед за сотрудниками окружных ведомств. В том числе с 1 октября 2024 года вырастут заработки у главы Надымского района Дмитрия Жаромских и его подчинённых. Дума района должна одобрить соответствующее решение – проект размещён на официальном сайте структуры. Когда будет заседание думы, неясно. Ни на сайте, ни в соцсетях этой информации нет.

При этом индексацию чиновники запланировали заранее – при составлении проекта бюджета и прогноза основных характеристик на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рост зарплат учли.

Увеличение зарплат ждёт муниципальных служащих администрации Надымского района, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации района, контрольно-счётной палаты района.

Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал документ, согласно которому зарплаты госслужащих на Ямале вырастут на 4% с 1 октября 2024 года.

Очевидно, все муниципальные администрации поднимут зарплату своим служащим.

Надымский район, Наталья Ефремова

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