У главы Салехарда Титовского третий год подряд растёт зарплата в связи с ростом цен

У главы Салехарда Алексея Титовского вырастет зарплата. Решение приняли депутаты. Согласно документу, который одобрили депутаты, ежемесячное денежное содержание главе муниципального образования увеличится с 210 тыс. рублей до 218 тыс. рублей. Разумеется, это без учёта дополнительных выплат. Индексация произойдёт в октябре 2024 года.

В пояснительной записке говорится, что рост жалованья обусловлен ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация на 4% также объясняется тем, что всем госслужащим губернатор Дмитрий Артюхов поднял зарплаты и рекомендовал это сделать муниципальным командам.

Чиновникам разрешили не раскрывать доход, поэтому общая сума заработка г-на Титовского неизвестна. В открытом доступе есть данные только за 2021 год – тогда глава Салехарда заработал 9,8 млн рублей. Это около 816 тыс. рублей в месяц, если считать все средства зарплатой. В 2022 и 2023 году зарплату мэру столицы Ямала также индексировали.

Салехард, Наталья Ефремова

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