Коррупционер из Салехарда просил смягчить ему наказание за участие в СВО

Апелляция не стала снижать размер штрафа для экс-начальника отдела технадзора МКУ «Управление капитального строительства» Романа Попова. Учреждение муниципальное, расположено в Салехарде. Летом г-на Попова приговорили к штрафу в 8,6 млн рублей. У него также конфисковали 850 тыс. рублей. Апелляция состоялась в конце сентября.

Суд первой и апелляционной инстанции признали бывшего сотрудника МКУ виновным в получении взятки в 1,2 млн рублей от подрядчика и 150 тыс. рублей от своего подчинённого. Взятку от подрядчика он разделил с тем самым подчинённым – инженером учреждения Иваном Рудиком.

В апелляции защитники г-на Попова просили учесть смягчающее обстоятельство: заключение экс-сотрудником УКСа до начала апелляционного судебного разбирательства контракта с Министерством обороны России о прохождении военной службы. Но коллегия решила, что это обстоятельство не должно влиять на приговор, так как как контракт Роман Попов заключил уже после решения суда первой инстанции.

Но смягчающие обстоятельства всё-таки были: малолетние дети Романа Попова, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие грамот, благодарственных писем, занятие благотворительной деятельностью и также частичное признание вины.

Напомним, взятки господа Рудик и Попов получили от компании, которая занималась инженерным обеспечением полигона ТБО. За деньги сотрудники УКСа собирались подписывать акты приёмки работ, даже если работы не были выполнены.

Салехард, Наталья Ефремова

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