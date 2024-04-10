Сотрудник УКС Салехарда требовал от подчинённого 300 тыс. за молчание

В Салехарде передали в суд уголовное дело второго фигуранта расследования о взятках с контракта на мусорный полигон. Это начальник отдела технического надзора МКУ «Управление капитального строительства» Роман Попов. Ранее осудили его сообщника – инженера этой же конторы Ивана Рудика, который во всём признался.

В следственном управлении СК Ямала напоминают фабулу дела. В нём два эпизода.

Первый – взятка от подрядчика. В 2021-2023 годах начальник отдела и его подчинённый – инженер договорились получить взятку в 1 млн 200 тыс. рублей от субподрядчика. Компания занималась инженерным обеспечением полигона ТБО. За деньги сотрудники УКСа собирались подписывать акты приёмки работ, даже если работы не были выполнены. Взяточники успели получить 700 тыс. рублей, добавляют в прокуратуре Ямала.

Отметим, в 2021 году контракт на инженерное обеспечение полигона в Салехарде получила фирма ООО «ПРАЙД» из Югорска (ХМАО). Сумма – 299 млн рублей. Осенью прошлого года контракт расторгли, когда сумма выполненных работы была равна 170 млн рублей. Именно эта организация фигурирует в деле, по данным агентства «Новый День». А также субподрядчик-взяткодатель – Иванов.

В деле начальника отдела УКС г-на Попова есть второй эпизод. Он намеревался получить от своего подчинённого 300 тыс. рублей за молчание, сообщает источник агентства «Новый День». Как выяснили следователи, в кафе «Максим» в Салехарде г-н Рудик и субподрядчик Иванов договорились о том, что Рудик сделает всю исполнительную документацию для ООО «Прайд» за 1 млн рублей. В 2022 году, по данным следователей, Роман Попов об этом узнал. Он должен был сообщить об этом руководителю УКСа, уволить г-на Рудика и сообщить правоохранителям. Однако он, по материалам расследования, этого не сделал, а вместо этого потребовал 300 тыс. рублей от своего коллеги. Половину суммы инженер успел передать своему начальнику прежде, чем уволился из УКСа.

Дело взяткодателя находится в суде. В отношении посредника уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием, рассказали в СУ СК ЯНАО.

По ходатайству следователя на имущество начальника отдела УКСа наложен арест.

Салехард, Наталья Ефремова

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