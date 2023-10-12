В Салехарде новое коррупционное дело: взятки «зарабатывали» на экологии

В Салехарде силовики возбудили новое коррупционное уголовное дело. На этот раз фигурантами стали сотрудники Управления капстроительства.

Как сообщают в ямальском Следкоме, обвинения предъявили начальнику отдела технического надзора МКУ «УКС» и бывшему инженеру этого отдела.

Квалификация дела – ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия).

Деньги, по версии следствия, работники муниципального учреждения взяли у фирмы, которая строит инженерную инфраструктуру для мусорного полигона.

«В Салехарде в 2022 и 2023 годах начальник отдела и его подчинённый получили от руководителя субподрядной организации через посредника взятки в несколько этапов общей суммой 1 млн 950 тыс. рублей. За это они подписывали акты приёмки выполненных работ и визировали справки об их стоимости и затратах по контракту до фактического выполнения работ»,– описывают фабулу дела в следственном управлении СУ СК

Также уголовные дела силовики возбудили в отношении посредника и взяткодателя.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовных дел, сбор и закрепление доказательственной базы»,– уточняют в СК.

По ходатайству следователя имущество обвиняемых арестовали.

Салехард, Юлия Фролова

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