За взятки чиновники в Салехарде согласовали невыполненные работы на полигоне

В суд передали дело в отношении взяточника-подрядчика, который платил сотрудникам муниципальной конторы Салехарда. Взятки получали работники МКУ «Управления капитального строительства», в том числе инженер Иван Рудик, которого уже осудили.

По версии следствия, всего представитель подрядчика передал сотрудникам МКУ 3,4 млн рублей. Деньги муниципалы брали за то, чтобы подписать акты за работы на полигоне столицы Ямала, которые никто не выполнил.

Подробности напоминают в следственном управлении СК Ямала.

«В Салехарде в период с 2021 по 2023 годы руководитель субподрядной организации, выполнявшей строительно-монтажные работы при исполнении муниципального контракта по объекту «Инженерное обеспечение полигона ТБО г. Салехард», лично и через посредника передал двум должностным лицам МКУ «Управление капитального строительства» взятку общей суммой 3 млн 440 тыс. рублей. За незаконное денежное вознаграждение работники подписали исполнительную документацию по контракту без фактического выполнения работ», – уточнили в СУ СК ЯНАО.

Представитель подрядчика обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконные действия в особо крупном размере).

Один из получателей взятки – г-н Рудик – избежал колонии. Он активно сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение с прокурором. В итоге суд решил, что он должен выплатить штраф в 3 млн рублей. Также у него будет конфисковано имущество на сумму 1 млн 590 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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