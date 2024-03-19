В Салехарде инженер УКСа признался в получении взятки от подрядчика

В Салехарде вынесли приговор по очередному коррупционному делу: виновными признали инженера отдела МКУ «Управление капитального строительства» Ивана Рудика. Подробности рассказывают в следственном управлении СК Ямала.

«В 2021 и 2023 годах начальник отдела технического надзора МКУ «Управление капитального строительства» и его подчинённый – инженер отдела, получили от субподрядчика взятку в размере 2 млн 290 тыс. рублей. За указанную сумму взяткополучатели подписывали акты выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Инженерное обеспечение полигона ТБО Салехарда», а также визировали справки об их стоимости и затратах до фактического выполнения работ», – поясняют следователи суть преступления.

Г-н Рудик избежал колонии. Он активно сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение с прокурором. В итоге суд решил, что он должен выплатить штраф в 3 млн рублей. Также у него будет конфисковано имущество на сумму 1 млн 590 тыс. рублей.

В отношении экс-начальника отдела технического надзора уголовное дело находится в производстве.

Расследование в отношении взяткодателя закончили. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении взяткодателя утверждено прокурором.

Отметим, в 2021 год контракт на инженерное обеспечение полигона в Салехарде получила фирма ООО «ПРАЙД» из Югорска (ХМАО). Сумма – 299 млн рублей. Осенью прошлого года контракт расторгли, когда сумма выполненных работы была равна 170 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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