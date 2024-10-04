Представителя губернатора ЯНАО Мажарова наградили депутаты

Представитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров, который стал новым депутатом Тюменской областной думы, получил награду от Заксобрания ЯНАО.

Ему вручат почётный знак ЗС ЯНАО «За вклад в развитие законодательства». Об этом говорится в постановлении, которое подписал спикер Сергей Ямкин 26 сентября 2024 года.

Согласно положению о наградах, вручение такого знака отличия производится в торжественной обстановке председателем ЗС. Те, кто получил награду, имеют право на единовременную выплату в 150 тыс. рублей и ежегодное денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей ко дню образования автономного округа.

Почётный знак носится на правой стороне груди.

Кто ходатайствовал о награждении г-на Мажарова знаком отличия – неясно. Ранее он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО.

Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова

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