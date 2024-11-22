Экс-заместителю губернатору Ямала Мажарова торжественно вручили награду от депутатов

Бывший заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров получил награду из рук главы Заксобрания Ямала Сергея Ямкина. Это случилось на заседании депутатов 21 ноября 2024 года.

После получения почётного знака ЗС ЯНАО «За вклад в развитие законодательства» г-н Мажаров взял слово.

«Я искренне благодарю вас всех за те годы, которые я провёл вместе с вами. Это почти 30 лет. Благодаря вашей помощи и поддержке удалось осуществить десятки и десятки проектов. С одной стороны, эта награда радостная. С другой стороны, очень грустно. Я стал одним из вас, только в Тюменской областной думе. Но тем не менее вся моя душа принадлежит Ямалу, он мне очень много дал. Когда-то Юрий Васильевич Неёлов пригласил на 3-4 года, а получилось на 30 лет практически. Я много в жизни поездил, много где жил, но Ямал лучшая земля. Один из наших коллег, губернатор Дмитрий Кобылкин, как-то сказал: «Когда спускаетесь с трапа самолёта на землю Ямал, пригнитесь и поцелуйте».

Согласно положению о наградах, те, кто получил почётный знак, имеют право на единовременную выплату в 150 тыс. рублей и ежегодное денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей ко дню образования автономного округа.

Почётный знак носится на правой стороне груди.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube