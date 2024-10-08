На Ямале из-за роста болезней глаз у жителей проверят сетчатку

На Ямале власти запустят пилотный проект – в рамках диспансеризации проверят сетчатку глаз у жителей Салехарда. Это связано с ростом болезней сосудистой оболочки сетчатки глаза у взрослых.

При этом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что и для охраны зрения детей в ЯНАО запустят специальные мероприятия. Об этом шла речь на заседании правительства региона, уточняют в пресс-службе главы округа. Там директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков представил доклад о заболеваниях, связанных со зрением.

«В общей статистике офтальмологических заболеваний болезнь сосудистой оболочки сетчатки глаза встречается примерно у 2% северян, при этом её позднее обнаружение почти в 40% оборачивается инвалидностью»,– объяснили актуальность проблемы в правительстве.

Скрининг проведут с помощью оптической когерентной томографии. Потом чиновники решат, стоит ли распространить пилотный проект на другие районы и города.

Также Дмитрий Артюхов поручил продумать комплексный подход для заботы о зрении детей в регионе. «То, что зрение начинает портиться с детства – уже системный процесс, вызов сегодняшнего времени. Это видно даже, когда заходишь в детский сад – детей в очках там всегда много, еще недавно они были исключением. Это очень важная тема, связанная с изменением модели жизни детей, появлением все большего числа гаджетов. Мы создаем на Ямале лучшую территорию детства, необходимо внедрять в этот процесс и лучшие практики, которые помогут детям сохранить хорошее зрение. Важно подойти комплексно – от упражнений для глаз, которые проводит воспитатель в детском садике, до высокотехнологичной медицинской диагностики», – сказал губернатор.

Салехард, Наталья Ефремова

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