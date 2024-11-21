Проект по выявлению заболеваний сетчатки глаз запустят в Салехарде в 2025 году

Пилотный проект по выявлению заболеваний сетчатки у пожилых ямальцев запустят в 2025 году. Оборудование для скрининга установят в окружной больнице в Салехарде.
«Есть аппарат, который помогает обнаруживать такие заболевания на ранней стадии. Мы закупим такой аппарат в салехардскую больницу. Здесь запустим пилот по диспансерному выявлению и наблюдению таких пациентов. Если мы сможем снизить заболеваемость, то проект будет транслирован и на другие учреждения», – рассказал на пресс-конференции глава Депздрава ЯНАО Сергей Новиков.
Проблему роста заболеваемости органов зрения обсуждали на заседании правительства Ямала осенью. Тогда же правительство и анонсировало новые обследования с помощью оптической когерентной томографии.
«В общей статистике офтальмологических заболеваний болезнь сосудистой оболочки сетчатки глаза встречается примерно у 2% северян, при этом её позднее обнаружение почти в 40% оборачивается инвалидностью»,– говорили в пресс-службе губернатора Дмитрия Артюхова.
Салехард, Наталья Ефремова
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