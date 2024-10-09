В Лабытнанги сотрудник МУПа за деньги освобождал людей от работы

В Лабытнанги сотрудника муниципального предприятия будут судить за то, что он за деньги освобождал от работы людей. Дело в том, что в МУП «Комфорт» где трудился обвиняемый, направляли людей для обязательных работ. Наказание им назначал суд. Однако они, по версии следствия, давали взятки сотруднику МУПа и не работали.

«В 2022 и 2023 годах должностное лицо предприятия получило от жителей Лабытнанги три взятки на общую сумму 57,5 тыс. рублей за оформление и направление в отделение судебных приставов Лабытнанги табелей учёта рабочего времени без фактического исполнения ими назначенного судом административного наказания в виде обязательных работ», – объяснили в прокуратуре Ямала.

Квалификация дела – ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет.

Это не первое уголовное дело, в котором фигурирует сотрудник МУПа, помогавший не работать осуждённым. Взятки получал, по версии следствия, сотрудник МУП «Дорожно-строительное управление» в Тарко-Сале.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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