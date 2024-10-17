Задержанную за взятку начальницу ФНС по ЯНАО заменили

На Ямале после скандала о взяточничестве произошла смена руководства в ФНС.

Напомним, что на прошлой неделе по подозрению в коррупции была задержана начальник управления Федеральной налоговой службы по региону Яна Калюжина. Она обещала помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на машину Porsche Cayenne за 10 млн рублей.

Спустя неделю пресс-служба налогового органа по ЯНАО сообщила на своем сайте, что и.о. начальника ведомства назначен советник государственной гражданской службы РФ второго класса Руслан Посунько.

Руслан Посунько работает в налоговых органах с 2009 года, а с октября 2020 года он являлся заместителем руководителя УФНС по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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