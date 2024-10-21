На Ямале запретят барам в жилых домах продавать ночью алкоголь

На Ямале введут новые ограничения продажи алкоголя. Власти планируют запретить торговлю спиртными напитками в ночное время в заведениях общественного питания, которые расположены в жилых домах и рядом с ними. Исключение сделают для ресторанов.

Об этом говорится в новом законопроекте, который депутаты планируют рассмотреть 24 октября 2024 года. Документ поступил в Заксобрание. Автором является правительство ЯНАО. Пояснительной записки в открытом доступе нет. Так что пока неясно, как рестораны будут отличать от других видов заведений общепита. В то же время именно от этого будет зависеть, разрешат ли заведению продавать клиентам ночью алкогольные напитки.

Запрет будет работать с 22:00 до 10:00 часов.

Есть и ещё один пункт, который, вероятно, направлен на борьбу с наливайками, которые маскируются под кафе: «На территории автономного округа розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах, и (или) на прилегающих к ним территориях».

Однако и тут возникает вопрос классификации. Каким именно заведениям запретят продавать пиво – пока не очень понятно.

Агентство «Новый День» запросило комментарий по этому вопросу в правительстве и Законодательном собрании.

Есть и ещё одно новшество: для торговцев алкоголем установят требования к минимальному размеру уставного капитала (не более чем 1 миллион рублей).

Сейчас в законе, который планируют поменять – «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории ЯНАО» – уже есть ограничения по продаже алкоголя в торговых точках, которые находятся в жилых домах. Торговать спиртным нельзя, если вход в магазин находится на той же стороне, что и подъезд.

Салехард, Наталья Ефремова

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