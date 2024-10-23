Прокуратура взяла на контроль расследование по факту получения подростками ожогов в Тазовском

Прокуратура автономного округа организовала проверку по факту получения подростками ожогов в поселке Тазовский.

Напомним, что 22 октября в 19.40 в пожарную часть в Тазовском поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Солнечная.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание в одной из квартир уже ликвидировано. В качестве причины пожара дознаватели назвали неосторожное обращение несовершеннолетних с огнем – произошел взрыв аэрозольного баллончика. Четверо подростков в возрасте 13-15 лет были доставлены в больницу поселка Тазовский, где им была оказала медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, прокуратура Тазовского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту получения термических ожогов несовершеннолетними, за результатами проверки установлен контроль.

Тазовский, Елена Васильева

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