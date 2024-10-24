Вместо арестованной начальницы управления налоговой службы на Ямале перед депутатами отчитался её зам

Вместо арестованной главы ямальского управления ФНС Яны Калюжиной на заседании Заксобрания сегодня отчитался Руслан Посунько. Он с 2020 года занимал пост заместителя руководителя управления ФН, а теперь является врио главы службы на Ямале.

Он сообщил, что на 1 октября 2024 года в бюджетную систему РФ с территории ЯНАО с учётом платежей от крупнейших налогоплательщиков поступило свыше 2 трлн 378 млрд рублей. Это на 31% больше, чем чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом снизились поступления в окружной бюджет на 5,9% и в бюджет Тюменской области на 3%.

На Ямале задолженность по налогам составила 8,7 млрд рублей. Как пояснил в ответ на вопрос депутатов г-н Посунько, не платят в основном предприятия-банкроты: «Фоника», «Макс», «Энергогазстрой». Их долги в общем объёме составляют почти половину.

В 2023 году уровень собираемости налогов составил 97%. По словам г-на Посунько, в 2019 году этот уровень был всего 70%. Кстати, всё это время управление возглавляла г-жа Калюжина, которую задержали по подозрению в получении взятки в виде иномарке «Порше».

Салехард, Наталья Ефремова

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