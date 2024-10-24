Бельгия после перерыва возобновляет перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) для азиатского рынка перед введением запрета Евросоюза в 2025 году. Это станет первой партией с завода «Ямал СПГ» с августа, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что в конце октября два танкера должны будут доставить партию СПГ на бельгийский терминал Зебрюгге.

Ранее терминал в Зебрюгге использовался для отправки СПГ из России в Азию, включая перевалку топлива с ледового класса на другие суда.

С окончанием текущего отопительного сезона в ЕС собираются полностью запретить перевалку российского СПГ в своих портах с конца марта 2025 года.

На данный момент не существует общего европейского запрета на поставки российского СПГ для внутренних нужд. Как пишет Bloomberg, закупки этого топлива даже увеличились после 2022 года, несмотря на снижение общего импорта газа из России в Европу.

Напомним, что в первом полугодии текущего года доля российского сжиженного природного газа в импорте Европейского союза достигла 20 процентов по сравнению с 14% годом ранее. Однако лидером в импорте пока остается СПГ из США (45%), третье место занимает Катар (12%).

Москва, Елена Васильева

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