Санкции ограничивают исследования климата Арктики – The New York Times

Из-за санкций обмен научными данными между западными и российскими учеными сократился до минимума. Об этом пишет The New York Times. Как отмечает газета, застопорившееся сотрудничество ограничивает усилия по борьбе с сокращением льдов в Арктике, цитирует издание «Коммерсант».

«Невозможно понять, как меняется Арктика без России»,– сказал итальянский ученый Алессандро Лонги, изучающий вечную мерзлоту. Он добавил, что исследователям из западных стран все чаще приходится полагаться на показатели только американских научных станций, поскольку въезд в Россию им закрыт.

Научный директор исследовательской станции Закенберг в Гренландии Торбен Ройле Кристенсен сказал газете, что углерод, выбрасываемый в атмосферу по мере таяния льдов в регионе, может привести к ускорению глобального потепления в других частях планеты. NYT отмечает, что отсутствие полных данных о климате Арктики грозит оставить правительства разных стран без четкого понимания, насколько быстро нагревается Земля.

Большая часть арктической зоны принадлежит России. Евросоюз остановил совместных с Россией проектов по изучению климата сразу после начала боевых действий на Украине, напоминает NYT. Финляндия, в частности, призвали университеты заморозить сотрудничество с российскими организациями. Аналогичное сокращение контактов в научной среде произошло между США и Россией.

Между тем, на этой неделе на Ямале сотня русских ученых провела конгресс, где поднимали вопросы экологии региона, в том числе воздействия на регион парниковых газов и таяние вечной мерзлоты.

Салехард, Елена Васильева

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