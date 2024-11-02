Полпред президента Жога открыл в Салехарде центр для реабилитации инвалидов СВО

Полпред президента в УрФО Артём Жога открыл в Салехарде Центр социального обслуживания «Доверие». Основной его профиль – реабилитация участников специальной военной операции. Но также там могут получать помощь инвалиды, дети с патологией речи, пожилые люди, а также женщины с детьми, оказавшиеся в трудной ситуации.

«Я впервые попал в центр с такой широкой специализацией», – отметил г-н Жога, которого цитируют в пресс-службе полпредства

Новый корпус учреждения располагается в трёхэтажном здании общей площадью 11 тыс. кв. м. Одновременно в нём смогут получать услуги до ста человек.

В центре можно будет получить консультацию эрготерапевта, различные физиотерапевтические процедуры, посетить тёмную и светлую сенсорные комнаты. Обустраивается квартира социальной адаптации, где получатели соцуслуг, благодаря специализированному оборудованию, смогут приспособиться к самостоятельному ведению быта.

В здании открылся третий центр патологии речи на Ямале. Помощь детям будут оказывать логопеды, нейропсихологи, АВА-тераписты, детский врач-психиатр, инструктор по лечебной физкультуре, медицинские сестры и другие специалисты. Услугами планируется охватить более 200 детей в год.

Салехард, Наталья Ефремова

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