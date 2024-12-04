Мама ребёнка-инвалида попросила у Артюхова парковку возле нового социального центра «Доверие»

Жители Салехарда, получающие социальные услуги в новом центре «Доверие», жалуются на отсутствие парковки. О проблеме сообщила одна из подписчиц губернатора на его странице «Вконтакте».

«Открылся новый реабилитационный центр «Доверие», как так нет парковки у центра? Ворота закрыты, на территории есть парковка небольшая. Я Вас приглашаю вместе с моим слепым ребёнком, с тростью, в суровых северных условиях поискать, где припарковаться на авто и дойти до центра. От парковки у магазина «Пятёрочка» нет тротуара! А через перекрёсток от суда по скользкому, а чаще не чищеному, слепому не дойти не травмировавшись!», – объяснила проблему жительница.

Ответ ей дал департамент социальной защиты населения Ямала. Там пояснили, что парковки нет из-за требований безопасности.

«Центр социального обслуживания относится к 1 категории по антитеррористической защищенности, поэтому доступ на территорию учреждения возможен только для служебных машин. Но центр готов пойти на встречу получателям услуг с инвалидностью. Для этого на воротах организации будет размещен номер телефона охраны. Въезд по звонку будет возможен для специализированного транспорта для перевозки инвалидов и для транспорта получателей услуг с инвалидностью», – написали представители ведомства.

Однако этот ответ не устроил жительницу Ямала.

«Вы имеете ввиду озвученную на собрании идею – заехать на территорию, высадить ребенка и выехать! И найдя где-то там парковку вернуться? Объясните, а выйдя с занятий за машиной, мне ребенка, где оставить, чтобы постоял один? Построить огромный реабилитационный центр без парковки – это откровенное издевательство над инвалидами!», – заключила северянка.

Социальный центр «Доверие» открыли в Салехарде с участием полпреда президента в УрФО Артёма Жоги. Основной его профиль – реабилитация участников специальной военной операции. Но также там могут получать помощь инвалиды, дети с патологией речи, пожилые люди, а также женщины с детьми, оказавшиеся в трудной ситуации.

Салехард, Наталья Ефремова

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