Нобряне недовольны постоянно закрытой будкой для обогрева за миллион рублей

Жители Ноябрьска в недоумении: телефонная будка, купленная властями для обогрева и зарядки телефона, постоянно закрыта. В группе «злой ноябрянин» в ВК один и подписчиков выложил фото арт-объекта с подписью: «Зачем эта Будка если она постоянно закрыта?».
Примечательно, что ответа на его вопрос от мэрии Ноябрьска до их пор не последовало, хотя пост опубликован ещё три дня назад.
Вместе с этим автора поста поддержали и другие горожане.
«Деньги девать было некуда», – предположила подписчица Ольга Фонтаний.
«Вчера хотела показать ребенку, заодно согреться от ветра, оказалась закрыта.... Администрация, фу», – пожаловалась Ирина Иринина.
«Это памятник ,будке красивой!», – иронизирует ещё одна подписчица паблика.
На будку, напомним, потратили 1 млн рблей.
«Сюда можно зайти и поговорить, а ещё подзарядить телефон, для этого есть USB. Будка с подогревом – в холодное время года здесь будет особенно комфортно. Объект оборудован видеонаблюдением, что должно защитить его от вандалов», – обещали власти Ноябрьска.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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