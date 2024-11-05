В Муравленко подсветку для лесного массива за 8 млн рублей привезёт местный подрядчик

Трёхцветную гирлянду в Муравленко привезёт ООО «Сервисная компания «Ямал». Это местный подрядчик из Муравленко, компания принадлежит, согласно данных «Контур.Фокус, бизнесменам Леничу и Скачкову.

Предприятие получило контракт по цене 8 млн 150 тыс. рублей. Конкурентов на торгах у неё не было.

Гирлянда должна украсить лесной массив. В правительстве Ямала сообщали, что подсветка будет в виде триколора.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube