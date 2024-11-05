В Муравленко подсветку для лесного массива за 8 млн рублей привезёт местный подрядчик

Трёхцветную гирлянду в Муравленко привезёт ООО «Сервисная компания «Ямал». Это местный подрядчик из Муравленко, компания принадлежит, согласно данных «Контур.Фокус, бизнесменам Леничу и Скачкову.
Предприятие получило контракт по цене 8 млн 150 тыс. рублей. Конкурентов на торгах у неё не было.
Гирлянда должна украсить лесной массив. В правительстве Ямала сообщали, что подсветка будет в виде триколора.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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