Убыточный аэропорт Тарко-Сале акционируют

Предприятие «Аэропорт Тарко-Сале», которое сейчас существует в статусе ГУПа, будет акционировано.

«В целях повышения эффективности управления государственной собственностью принято решение о преобразовании ГУП ЯНАО Аэропорт Тарко-Сале в акционерное общество», – говорится в пояснениях к плану приватизации ЯНАО на 2025-2027 годы.

В конце августа Минтранс уже понизил статус аэропортов в Уренгое и Тарко-Сале, теперь это только посадочные площадки. Аэропорты исключили из госреестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации аэродромы.

Более того, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что ГУП нежизнеспособен. По его словам, аэропорт в Тарко-Сале вообще могут закрыть, так как полёты из города возможны только благодаря большим субсидиям из бюджета.

«Когда взлетает самолёт из Тарко-Сале, в каждом вылете свыше миллиона рублей субсидий. Когда он взлетает из Уренгоя – нет ни копейки субсидий. Когда дорога была отвратительная до Уренгоя, было понятно, что неправильно людей отправлять на машине. Дорога сегодня до Уренгоя стала лучше. С РЖД мы обсуждаем, чтобы поезд со станции Пуровск до Уренгоя приходил утром. Если мы хотим продолжать летать, то нужно отказаться от того, что мы вокруг развиваем. Либо ваш билет будет стоить фантастические деньги. Потому что здесь совсем маленький пассажиропоток. Когда-то нужно что-то менять. Пока рейсы летают, но в дальнейшем этот вопрос нужно будет обсуждать. Само предприятия нежизнеспособно», – объяснял глава округа.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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