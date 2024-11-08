В Новом Уренгое во время уборки мусора погиб водитель самосвала

В Новом Уренгое ЧП во время уборки мусора привело к смерти водителя самосвала. Мужчине зажало голову из-за того, что экскаватор выгребал мусор из самосвала. Обстоятельства трагедии описывают в следственном управлении СК Ямала.

ЧП случилось 5 сентября 2024 года.

«Во время вывоза мусора к машинисту экскаватора-погрузчика обратился водитель самосвала с просьбой очистить кузов грузовой машины от остатков мусора. Машинист, разместив экскаватор-погрузчик позади поднятого кузова самосвала, стал проводить ковшом, размещенным на стреле, от дальней части к заднему борту. При этом он, зная, что водитель самосвала находится в радиусе действия стрелы экскаватора-погрузчика, не проявил необходимой внимательности и предусмотрительности, вследствие чего задел верхнюю часть открытого заднего борта кузова. В результате происшествия бортом произошло зажатие головы водителя», – уточнили в Следкоме Ямала.

Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

Было возбуждено уголоное дело. Оно уже поступило в суд.

Машинист экскаватора является сотрудником муниципального казённого учреждения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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