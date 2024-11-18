В Новом Уренгое осудили машиниста погрузчика за гибель водителя грузовика

В Новом Уренгое осудили машиниста трактора, чьи неосторожные действия стали причиной смерти другого водителя. ЧП случилось в начале сентября. Уголовное дело расследовали сотрудники Следкома. Машинисту назначили наказание – ограничение свободы на 1 год. Он также лишён прав на 2 года 10 месяцев, рассказали в прокуратуре Ямала.

«Машинист экскаватора-погрузчика вывозил мусор к месту его складирования. К нему обратился потерпевший с просьбой очистить кузов грузового самосвала от остатков груза. В нарушение действующих правил машинист разместил экскаватор-погрузчик позади поднятого кузова и стал совершать манипуляции стрелой, очищая ковшом кузов автомашины от мусора. При этом задел верхнюю часть открытого заднего борта кузова, от чего произошло его закрытие и зажатие потерпевшего, находящегося в опасной зоне»,– напомнили обстоятельства трагедии в прокуратуре.

Водитель грузовика погиб на месте.

Машиниста признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.

Новый Уренгой, новый День, Наталья Ефремова

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