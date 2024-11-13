Кассация доказала вину ямальского чиновника в браконьерстве

Чиновник администрации Шурышкарского района не смог оспорить приговор суда, который признал его виновным в незаконной охоте. Служащий нелегально добыл лосей. Прокуратура долго судилась с ним, однако кассация признала его виновным. Речь идёт о начальнике бюджетного управления департамента финансов администрации района.

«В январе 2022 года в период, когда охота на лосей была запрещена, мужчина, используя зарегистрированный карабин «Сайга», незаконно добыл трёх лосей, после чего распорядился мясом по своему усмотрению», – объяснили в прокуратуре Ямала.

Чиновнику назначили штраф в 600 тыс. рублей, лишили его права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 2 года, а также конфисковали у него нарезной карабин.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба, причинённого незаконной охотой, в 880 тыс. рублей.

Чиновник признан судом виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб).

Согласно сайту администрации района, пост начальника бюджетного управления занимает Михайлов Вячеслав.

Фото – прокуратура ЯНАО

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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