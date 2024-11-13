Прокуратура вынуждает мэрию Салехарда расселить аварийный дом с подпоркам

Прокуратура вынуждает чиновников быстрее расселить аварийный дом в Салехарде, который для сохранности держат подпорки. О том, что дом может обрушиться, жильцы писали уже не раз в соцсетях и в обращениях к мэрии. Однако чиновники внесли его в график расселения только на 2027 год

«Полы упали, стены лопаются, двери не закрываются, а как поставили подпорки вообще в квартирах холодина стала», – ещё весной сообщали жильцы в официальном паблике администрациии Салехарда. В мэрии тогда сообщили, что «так как данный дом признан аварийным, в нём могут проводиться только поддерживающие мероприятия».

Прокуратура отметила, что такие работы оказались бесполезны.

«Многоквартирный дом ещё в 2020 году признан аварийным. Поддерживающие мероприятия, проведённые в 2020-2021 годах, результатов не дали. Прокурор города направил иск в суд о возложении на орган местного самоуправления обязанности перенести срок расселения дома на более ранний срок», – рассказали в надзорном ведомстве.

Также прокуроры выяснили, что в доме на условиях соцнайма живёт семья участника СВО. «Прокуратура предъявила иск в суд о предоставлении благоустроенного жилья во внеочередном порядке этой семье», – добавили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура обнаружила, что УК игнорирует разрушения в доме и некачественно его обслуживает. «Выявлено непроведение ремонтно-восстановительных работ повреждённых мест общего пользования (стен и лестниц подъездов), а также несвоевременная очистка от наледи кровли», – уточнили в ведомстве.

Руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.

Салехард, Наталья Ефремова

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