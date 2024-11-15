Прокуратура требует расселить второй покосившийся дом на подпорках в Салехарде

Прокуратура Ямала требует расселить досрочно ещё один аварийный дом на подпорках в Салехарде. На этот раз ставший знаменитым многоквартирник на Кирпичной, 13. После того, как о нём написали жильцы в соцсетях, на проблему обратил внимание Следком в Москве, ямальские следователи возбудили дело по статье «халатность» (293 УК РФ).

Дом на Кирпичной обследовали второй раз. Как уточнили в прокуратуре, сотрудники ведомства вышли туда вместе со специалистами департамента госжилнадзора округа и ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль».

«Дом 1988 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до конца 2028 года. В 2021-2024 годах в доме проводились поддерживающие мероприятия, которые эффективных результатов не дали», – отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор города в защиту прав жильцов направил иск в суд о признании срока расселения дома незаконным и возложении на чиновников Салехарда обязанности перенести его на более ранний срок.

В доме четыре квартиры.

Аналогичный иск направлен и по другому дому с подпорками – на улице Патрикеева,10.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube