Прокуратура требует расселить второй покосившийся дом на подпорках в Салехарде

Прокуратура Ямала требует расселить досрочно ещё один аварийный дом на подпорках в Салехарде. На этот раз ставший знаменитым многоквартирник на Кирпичной, 13. После того, как о нём написали жильцы в соцсетях, на проблему обратил внимание Следком в Москве, ямальские следователи возбудили дело по статье «халатность» (293 УК РФ).
Дом на Кирпичной обследовали второй раз. Как уточнили в прокуратуре, сотрудники ведомства вышли туда вместе со специалистами департамента госжилнадзора округа и ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль».
«Дом 1988 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до конца 2028 года. В 2021-2024 годах в доме проводились поддерживающие мероприятия, которые эффективных результатов не дали», – отметили в надзорном ведомстве.
Прокурор города в защиту прав жильцов направил иск в суд о признании срока расселения дома незаконным и возложении на чиновников Салехарда обязанности перенести его на более ранний срок.
В доме четыре квартиры.
Аналогичный иск направлен и по другому дому с подпорками – на улице Патрикеева,10.
Салехард, Наталья Ефремова
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