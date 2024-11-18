Застрявшая во льдах баржа на Ямале вышла в рейс с нарушениями

Прокуратура проверила баржу, которая застряла во льдах в Тазовском районе Ямала. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что у судна не было необходимых документов.

«Сухогрузный теплоход «СТ-798» допущен к эксплуатации в отсутствии документов о классификации и освидетельствовании судна, отсутствии мерительного свидетельства и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды», – пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.

Руководителю ООО «РЕДОКС» внесено представление, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технического регламента).

Ранее глава госпредприятия «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский сообщил, что судно вошло в акваторию уже с нарушением сроков судоходства. «Поставка в Гыду была уже в нарушение сроков. В том регионе плавания любое судоходство разрешено до 30 сентября. Фактически груз вошёл туда уже в первых числах октября», – отмечал руководитель.

Грузы с баржи пришлось доставлять грузовиками и снегоходами.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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