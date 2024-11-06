На Ямале пока не могут вытащить баржу с топливом, которая застряла во льду

На Ямале продолжаются попытки вытащить баржу с топливом, которая застряла во льдах.

Напомним, что судно везло топливо в Гыду. Но из-за образования льда в Тазовской губе оно застряло, не дойдя по конечной точки 10 км. По данному факту транспортная прокуратура по ЯНАО проводит проверку.

Как сообщает «Север-Пресс», в рамках спасательной операции была идея задействовать ледокол. Но после получения данных о глубине воды в месте инцидента стало понятно, что реальнее использовать снегоходы, сообщил генеральный директор «Ямалгосснаба» Владимир Жадовский.

«Пытались принять участие в спасении баржи. <...> Казалось, что нашли компромисс, – вели переговоры по ледоколу. Оказалось, что там низкий уровень воды. Ни одно большое судно, которое могло бы прорубить лед, не могло войти», – рассказал в пресс-центре «Север-Пресса» генеральный директор Владимир Жадовский.

Ситуация под контролем властей округа. Постепенно устанавливается лед, к барже уже выдвинулись снегоходы, затем смогут добраться машины. Известно, что груз ожидают тундровики.

Салехард, Елена Васильева

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