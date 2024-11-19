Налог на добычу полезных ископаемых обнулят на Ямале в части добычи трудноизвлекаемого газа

В ближайшее время в Госдуму внесут предложения обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале, обновить расчет налоговой котировки нефти Urals, а также другие меры поддержки нефтепереработки. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Минфина, предоставленные на рассмотрение правительства.

Ведомство предлагает с 2025 года приостановить на пять лет налоговый вычет по НДПИ при добыче газового конденсата, направленного на переработку с выделением ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов, продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата).

Одновременно с этим предлагается установить на десять лет начиная с 1 января 2028 года нулевую ставку по НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа и газового конденсата, если речь идет о залежах ачимовских и юрских продуктивных отложений полуострова Ямал.

Издание отмечает, что уже несколько лет за поддержку газовых ТРИЗов выступает НОВАТЭК. Глава и совладелец компании Леонид Михельсон в 2023 году заявлял, что этот вопрос нужно рассматривать так же, как по ТРИЗам на нефть. В частности, он указывал на добычу в Надым-Пур-Тазовском районе.

Минфин также предложил определять цену Urals, исходя из цены на российскую нефть в западных и восточных портах России, учитывая тот факт, что рынок Европы для нее закрыт и экспортные поставки перераспределены на восточное направление.

Москва, Елена Васильева

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