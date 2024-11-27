Жители Лабытнанги пожаловались Бастрыкину на бездействие силовиков и чиновников из-за бездомных собак

Жители Лабытнанги пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на то, что в городе не меняется ситуация с отловом бродячих собак даже после нападения пса на ребёнка. После того нападения было возбуждено уголовное дело, однако, вероятно, обвиняемых в нём нет до сих пор.

«В марте текущего года агрессивное животное во дворе многоквартирного дома укусило 11-летнюю девочку. Отмечается (в жалобе жителей – прим.ред.), что аналогичным нападениям подверглись и другие местные жители, в том числе дети. Однако мер к организации отлова животных не принято. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены», – сообщил информационный центр СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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