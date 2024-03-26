Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собак на ребёнка в Лабытнанги

Жалоба в соцсетях на бродячих собак в Лабытнанги стала поводом для реакции главы СКР Александра Бастрыкина. Следователь поручил ямальским коллегам возбудить уголовное дело по факту нападения животных на ребёнка. При этом чиновники сообщают, что четвероногих приманили сами лабытнангцы – добрые жители их подкармливают.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Лабытнанги не принимаются меры к отлову бродячих собак. В результате одна из них 25 марта текущего года во дворе многоквартирного дома укусила несовершеннолетнюю девочку»,– сообщает информационный центр Следкома Россси.

В СУ СК России по ЯНАО начата процессуальная проверка.

Вероятно, речь идёт о посте из группы «Лабытнанги info».

«Обращаюсь к уважаемой нашей администрации. Недавно буквально получила ответ от вас на все мои жалобы. В том числе и по отлову собачек по ул.Пионерская. и сегодня прям на углу дома мою дочь кусает собака... вы мне писали что отловлено было 11 собак по нашей улице,как они бегали так и бегают. У них очередная свадьба. Вы это объяснить можете? Вот этими видео и фото я отвечу на ваши ответы и отправлю обратно. У нас богатый бюджет,не нужно говорить что нет денег на приюты,еще школы периодически,помогают. Когда это закончится?»,– написала подписчица.

Чиновники сообщили, что сотка отлавливают, но их подкармливают другие жители.

«Служба отлова неоднократно выезжала по указанному адресу, заявки отрабатывает еженедельно. По имеющейся информации жители этого района подкармливают бездомных животных, привлекая тем самым их к жилым домам»,– говорится в комментариях управления ЖКХ.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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