Все фигуранты дела о взятке для бывшего мэра Нового Уренгоя просидят в СИЗО до весны

Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей бывшему главе Нового Уренгоя на три месяца, до 1 марта 2025 года. Напомним, что экс-чиновник обвиняется в получении крупной взятки.

До 1 марта, как сообщает ТАСС, также продлили содержание под стражей и трем фигурантам уголовного дела: исполнительному директору компании «Проектстройсервис» Григорию Наку, архитектору Эдуарду Полянскому и руководителю проекта Максиму Лясину, которых обвиняют в даче взятки. Обвиняемые просили смягчить меру пресечения на домашний арест или залог. Но, несмотря на все доводы юристов, суд оставил фигурантов дела в СИЗО.

Напомним, что бывшего главу Нового Уренгоя арестовали в июле по обвинению в получении крупной взятки. В начале ноября фигурант дела, архитектор Эдуард Полянский, написал явку с повинной и признал вину в даче взятки Андрею Воронову.

Андрей Воронов из СИЗО просился служить в зону СВО, но его не отпустили.

Москва, Елена Васильева

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