На Ямале компенсацию за найм жилья будут получать приезжие специалисты культуры, спорта и молодёжной политики

На Ямале расширяют список бюджетников, которым будут компенсировать аренду жилья. Работники учреждений образования, арт-резиденций, культуры и спорта получат деньги за найм жилья. Раньше это были врачи и учителя в Новом Уренгое.

«Вводим компенсацию за аренду жилья для востребованных специалистов, которые будут работать в наших новых учреждениях образования, молодёжной политики, культуры или спорта. Будем возвращать до 25 тыс. рублей в месяц», – написал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в своих соцсетях.

Компенсацию смогут получить те, у кого нет жилья в районе трудоустройства, и специалисты из других регионов.

В пилотном режиме мера поддержки отработана в новоуренгойской школе «Перспектива», «Арктическом лицее», радиологическом корпусе ЦГБ, для новых отоларингологов по всему региону.

Теперь льготы получат работники социальных объектов которые будут введены на Ямале до 2027 года. «Это три ямальских кванториума, арт-резиденции, ДШИ и мини-футбольная арена в Новом Уренгое, «Ноябрьск-Арена» и другие», – заключил г-н Артюхов.

Напомним, на Ямале работает другая мера – врачам поликлиник предоставляют квартиры. Сотрудники учреждений здравоохранения первичного звена получают служебную квартиру, которую через 10 лет смогут приватизировать.

Салехард, Наталья Ефремова

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