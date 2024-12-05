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Четверг, 5 декабря 2024, 11:11 мск

Новости Ямал

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В Ямальской тундре пропал очередной оленевод

В Ямальском районе ведутся поиски очередного пропавшего оленевода. Как сообщает муниципальная Единая дежурно-диспетчерская служба, 2 декабря мужчина выехал на снегоходе из села Мыс Каменный в тундру в сторону чума, расположенного в 150 километрах к северу от села. С тех пор на связь он не выходил. Родные сообщили о пропаже человека 4 декабря.

Напомним, что 25 ноября сало известно о пропаже в тундре другого оленевода. Через несколько дней он нашелся сам

Салехард, Елена Васильева

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