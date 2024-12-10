Губернатор Артюхов обещал вернуть льготные путёвки в «Большой Тараскуль» некоторым ямальским детям

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал вернуть бесплатные путёвки в санаторий «Большой Тараскуль» для некоторых категорий маленьких ямальцев. Такой анонс он сделал во время «прямой линии», отвечая на вопросы журналистов и жителей. Ранее власти приняли решение о том, что с 2025 года маленькие жители, состоящие на диспансерном учёте, больше не смогут бесплатно оздоровиться в санатории. Также за свой счёт придётся получать услуги санатория детям из многодетных семей, если такая семья не малоимущая.

«Это детский санаторий. Его работа настроена на категории повышенной нуждаемости. Это дети из семей участников СВО и дети из семей с невысоким достатком. Это абсолютный приоритет, и для них услуги будут бесплатны. Я видел эти вопросы (вопросы от граждан по поводу отказа властей финансировать оздоровление некоторых атегорий детей – прим.ред), мы с коллегами начали их обсуждать. Ранее поддержку получали дети с «Д» учёта. «Д» учёт тоже разный, там есть подкатегории. Какие-то из них лёгкие, это, например, часто болеющие дети, а где-то-то более серьёзные состояние, где санаторное лечение рекомендовано. Договорились с коллегами, что они пересмотрят подходы и расширят категории. Как именно – обсудим в ближайшее время. Часть ребят, кому это необходимо, получат бесплатные путёвки или значительные скидки», – рассказал г-н Артюхов.

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