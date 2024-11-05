Санаторий «Большой Тараскуль» откажет в бесплатном отдыхе детям из многодетных семей с Ямала

Санаторий «Большой Тараскуль» больше не будет бесплатно принимать детей с Ямала, состоящих на диспансерном учёте, и детей из многодетных семей. Ребятам таких категорий придётся оплачивать оздоровление. Бесплатно будут лечиться и отдыхать только дети-инвалиды, дети из семей участников СВО и дети из многоденых малоимущих семей. Об этом сообщает департамент социальной защиты населения Ямала.

Санаторий расположен в Тюменской области, но Ямал участвует в его модернизации. В реконструкцию санатория вложили 1 млрд рублей. Ещё 120 млн рублей Ямал выделял на обновление оборудования.

В первом квартале 2025 года дети с диспансерного учёта и из многодетных (не малоимущих) семей ещё смогут отдохнуть в санатории, если успеют забронировать места. Но со второго квартала услуги «Большого Тараскуля» станут для них платными.

«Дети из многодетных семей и дети, состоящие на диспансерном учёте, могут забронировать места и пройти оздоровление бесплатно до 31 марта 2025 года. После 31 марта – платно за исключением многодетных семей из числа малоимущих. На бесплатное оздоровление круглый год имеют право дети-инвалиды, дети из многодетных малоимущей семей и дети участников СВО», – уточнили в департаменте соцзащиты.

Новшество вызвало возмущение ямальцев.

«У меня только один вопрос, этот санаторий изначально строился для оздоровления детей ЯНАО, которые живут в суровом северном климате и болеют без остановки. Спонсирует все, в т.ч. и открытие нового корпуса, тоже ЯНАО. Губернатор (Дмитрй Артюхов – прим.ред) приезжал на открытие. Почему дети с диспансерного учёта, проживающие в округе, который всё это спонсирует, должны покупать путёвки за свой счёт?», – говорится в посте группы «Подслушано в Салехарде» в ВК.

«С 50 годов существует этот санаторий. В те годы – не очень лёгкие – было бесплатно для детей часто болеющих, а в наше время –– денег нет на деток с ЯНАО, позор нашим депутатам и властям. Этим казну не поправить», – согласилась подписчица Любовь Редькина.

«И самое обидное, что такое решение приняли в Год семьи! Это как? Вообще не понятно, кого тогда реабилитировать собрались, если дети с Д учёта уже не попадут в этот санаторий по льготе. И это самый богатый регион!», – так комментирует пост ещё одна подписчица Алла Фадичева.

«Мы как многодетная семья очень расстроились из-за новых ограничений в нашем любимом санатории Тараскуль! Были очень благодарны губернатору ЯНАО, что могли оздоровиться там, так как фактически была необходимость и эта мера поддержки – большая помощь и бюджету семейному и здоровье ощутимо улучшалось! Каждый год приезжали и места хватало всем в старом корпусе ….сейчас открыли новое здание, оно больше и современнее и казалось бы места должно хватить всем…но многодетных исключили…при этом ежегодно в санатории оздоравливаются дети из Тюмени …Из общения с ними известно, что это дети сотрудников медицинских учреждений Тюменской области, обычные здоровые дети …вопрос? На многодетных ресурса нет при том, что все остальные категории оздоравливались и прошлые годы, и с этого года ввели в эксплуатацию новый корпус. Понимаю, что и финансовый вопрос стоит остро! Мне и смешно и обидно…мне обязательно нужно начать получать пособие, не работать , ухудшить свои условия для государства, чтобы попасть в Тараскуль в теплое время года? Если наше правительство стимулирует не рождаемость, а увеличение многодетных семей через пособия и другие льготы , по-моему очевидно к чему это все ведет…так у многих просто самоцелью стало -родить, развестись формально, не работать официально и жить на меры поддержки … будьте ближе к народу, наше правительство, тогда и эффект будет», – говорится в ещё одном комментарии.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube