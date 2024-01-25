Власти Ямала выделят 120 млн рублей санаторию, который ремонтируют за миллиард

Власти Ямала выдадут 120 млн рублей санаторию «Большой Тараскуль», который сейчас ремонтируют на деньги программы «Сотрудничество». Реконструкция стоит 1,2 млрд рулей.

Около 36 млн рублей пойдёт на специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.), ещё 78 млн рублей – на прочее оборудование. На оргтехнику потратят 6,2 млн рублей.

Об этом сообщается в приказе директора департамента социальной защиты Оксаны Медынской.

«Большой Тараскуль» расположен в Тюменской области. В нём оздоравливаются за счёт бюджета льготники Ямала.

Тюмень, Салехард, Наталья Ефремова

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