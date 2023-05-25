Реконструкция санатория «Большой Тараскуль» подорожала на 200 млн рублей

Реконструкция санатория «Большой Тараскуль» подорожала. Теперь это 1,2 млрд рублей вместо 1 млрд рублей. Об этом сообщается в документах закупки на сайте торгов. Допсоглашение, которое регламентирует увеличение цены, заказчик – тюменский УКС и подрядчик – «Стройимпульс» подписали ещё в конце 2022 года. Ремонт санатория оплачивается из программы «Сотрудничество», которая финансируется тремя регионами – ХМАО, ЯНАО и Тюменская область.

В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили о ходе реконструкции.

«Появится 67 новых номеров на 150 мест. Сейчас номерной фонд позволяет принять 78 гостей одновременно. В обновлённое помещение закупят мебель и новое оборудование для оздоровительных процедур: это углекислые ванны и велоэргометр. Для детей с особенностями развития закупят мультимедийный интерактивный развивающий логопедический стол, аппаратно-программный комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств», – говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. К началу 2024 года все работы должны быть закончены.

Там напоминают, что в «Большом Тараскуле», который расположен в Тюменской области, раз в год бесплатно могут отдохнуть дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети, состоящие на диспансерном учёте в больницах округа и дети ветеранов боевых действий. Путёвка оплачивается за счет средств окружного бюджета на детей и одного родителя или сопровождающего.

Тюмень, Наталья Ефремова

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