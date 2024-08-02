Власти Ямала показали, на что в санатории «Тараскуль» потратили миллиард рублей

Власти Ямала рассказали о новшествах в санатории «Тараскуль», которые появились там после дорогостоящей реконструкции. Ремонт в тюменской здравнице обошёлся в 1,3 млрд рублей. Его делала тюменская компания «Стройимпульс». Ещё 120 млн рублей власти Ямала выделяли дополнительно – на оборудование.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в реабилитационном центре откроют новый корпус: «Сейчас номерной фонд позволяет принять 78 гостей одновременно. С вводом нового корпуса для отдыхающих ямальцев распахнут двери 67 новых номеров на 150 мест».

Душевой зал оснастили водородным бальнеогенератором, который позволит пройти курс противовоспалительного и антиаллергического оздоровления как детям, так и взрослым.

В грязелечебнице также обновили аппаратуру, это позволит в два раза увеличить поток пациентов. Одновременно услуги смогут получать до семи человек.

В «Большом Тараскуле» появились залы для проведения групповых и индивидуальных занятий, игровые комнаты, учебный класс, мастерские для девочек и мальчиков и комната с автотренажёрами, позволяющими изучать на практике правила дорожного движения.

«Погружной терапевтический бассейн – ещё одна новинка, которой смогут воспользоваться отдыхающие с ограниченными возможностями здоровья. Окунуться им поможет рельсовая система для подъёма и перемещения пациентов», – сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«Всё готово для оздоровления и создания комфортных условий санаторно-курортного лечения ямальских детей и их родителей. Конечно, такие нововведения требуют увеличения количества персонала как медицинских, так и технических работников. Предусмотрели это в новом штатном расписании», – уточнил первый заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Асо Солиев.

В «Большом Тараскуле» раз в год бесплатно могут отдохнуть дети льготных категорий семей Ямала. Путёвка оплачивается за счёт средств окружного бюджета на детей и одного родителя или сопровождающего в рамках программы «Сотрудничество».

Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова

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