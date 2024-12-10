«Аэрофлот» перестал летать из Нового Уренгоя из-за тарифов аэропорта

«Аэрофлот» прекратил полёты из Нового Уренгоя, не договорившись о снижении тарифов с аэропортом. Это официальная причина, однако вполне может быть, что есть и другие факторы, которые повлияли на решения перевозчика. Об этом сообщил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы жителей Нового Уренгоя в прямом эфире.

«Аэрофлот» отменил рейсы, для нас это была неожиданная и неприятная новость. Когда мы стали выяснять, что произошло, были выставлены условия о двукратном снижении тарифов уренгойского аэропорта. Причём тоже понимаю, неожиданно было для коллег, как будто там не работает коллектив, не обеспечивается технологический процесс», – назвал глава округа озвученную вслух причину отказа от выполнения полётов.

Далее он прокомментировал своё предположение.

«Мне кажется, что это связано с общими процессами, которые происходят в авиации. С необходимостью концентрировать самолёты на других направлениях. Нам пришлось экстренно ставить новые рейсы авиакомпании «Ямал», чтобы как-то нивелировать [негативный эффект от отмены рейсов]. Это заставило нас менять расписание. Тем более, что сейчас Новый год, у всех планы. Я боюсь, что новоуренгйоцы почувствуют уход «Аэрофлота», так как он перевозил порядка 160 тысяч пассажиров. Это большая цифра. У «Аэрофлота» есть свои удобства, связанные с программой лояльности», – сказал губернатор.

Он отметил, что жители в высокий сезон – каникулы, праздники, новый год – всегда жалуются на нехватку билетов. В этот раз также. Но этого можно избежать, если планировать отпуск заранее, заметил чиновник.

«Звучит от «Аэрофлота» желание вернуться в высокий летний сезон, заработки выше, количество пассажиров выше. Посмотрим, что будет ближе к лету. Очень надеюсь, что он вернётся», – заключил губернатор.

В 2019 году «Арофлот» жаловался в ФАС на высокие тарифы аэропортов, в числе них был и аэропорт Нового Уренгоя.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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