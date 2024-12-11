Авиакомпания «Ямал» откажется от новых маршрутов из-за дефицита самолётов

Авиакомпания «Ямал» пока откажется от увеличения маршрутной сети и частоты рейсов. Причина в том, что авиаторам необходимо «экономить» ресурс самолётов. Ситуация в отрасли такова, что на рынке скоро возникнет дефицит судов. Это значит, что ямальцам не стоит ждать большого числа новых рейсов. Ситуацию описал во время «прямой линии» глава Ямала Дмитрий Артюхов.

«Мы находимся на рекордах нашей мобильности (северяне много летают – прим.ред.), во многом она закрывается АТК «Ямал». Мы сегодня находимся в состоянии в отрасли, когда нужно очень разумно и бережно подходить к имеющимся ресурсу наших самолётов. Этот ресурс до конца десятилетия. Мы понимаем, как закрывать основные социальные направления – Москва, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Сочи. Но вы помните, как мы массово наращивали полёты. Мы в три раза увеличили количество субсидируемых рейсов в первый-второй год работы. Тогда появились регулярные Сочи, Минводы, крымские направления, Питер из всех городов Ямала. И могли на такие шаги идти, понимая, как будет происходить замещение и как обеспечивать этот масштаб нашим авиапарком», – сказал Дмитрий Артюхов.

Далее он объяснил, почему у АТК «Ямал» в ближайшие несколько лет не появится много новых судов.

«Мы все ждём, что отечественная промышленность выдаст импортозамещённые «Сухой суперджет» и новый МС-21. Ждёт вся отрасль. Но я понимаю, что первые самолёт будет получать главный национальный авиаперевозчик, который закрывает все массовые направления. Туда уйдут новые самолёты, значит, мы должны на наших пролетать некоторое количество лет. Ресурс есть, особенно «Сухие» наши – новые, но он счетный. И мы понимаем, что если будем сохранять полётную сетку, то будем задачи основные выполнять. Если мы начнём увеличивать направления и количество рейсов, то где-то в 30 году наступить критический момент. Я сейчас говорю от имени авиакомпании «Ямал». Мы не можем сегодня такие безответственные решения принимать. Будет идти промышленность авиационная более наступательно – здорово. Мобильность людей на Севере – наш приоритет. Но пока будем подходить взвешенно», – разъяснил глава округа.

Он добавил, что регион стремится привлекать других авиаперевозчиков, но у них ситуация схожая.

«У нас есть и меры поддержки, и субсидии, но не все авиакомпании заходят, потому что не всегда северные перевозки – самые экономически эффективные. Летать между миллионниками, где гарантированная загрузка в обоих направлениях, всегда более привлекательно для крупных компаний», – заключил г-н Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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