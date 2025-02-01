На Ямале ночью снова случился пожар с погибшими

В Новом Уренгое сегодня ночью в пожаре погибли два человека. Горело деревянное строение по адресу ул. Железнодорожная 184. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС, сообщение о возгорании поступило к ним в 2:45.
Следователи проводят проверку по факту ЧП.
«По предварительным данным следствия, 1 февраля 2025 года в ночное время в Новом Уренгое на территории промышленной базы, принадлежащей коммерческой организации, возник пожар в вагончике-бытовке. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время следователями, следователями-криминалистами осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливается личности погибших и причина возгорания», – рассказали в ледкоме ЯНАО.
Накануне ночью произошёл пожар в общежитии в Ноябрьске. В ходе разбора строения спасатели нашли тело мужчины.
Прокуратура также выясняет обстоятельства трагедии.
«Прокуратура Нового Уренгоя организовала проверку в деятельности предприятия, на территории которого в ночь на 01.02.2025 произошло возгорание двухэтажной хозяйственной постройки», – уточнили в надзорном ведомстве.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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