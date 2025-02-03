Дело о незаконном игровом зале в Ноябрьске ушло в суд

В Ноябрьске в суд ушло уголовное дело об организации незаконного игрового зала.

Как уже ранее писал «Новый День», весной 2024 года житель города Пензы организовал на территории Ноябрьска незаконное проведение азартных игр. С этой целью мужчина арендовал помещение на территории города и укомплектовал его персональными компьютерами в качестве игрового оборудования, имеющего доступ в Интернет. В качестве администраторов игорного заведения обвиняемый привлек жительницу города Тобольска и местную жительницу. Женщины поочередно по двенадцать часов в сутки каждая проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованном помещении, получая при этом от посетителей игорного зала денежные средства и предоставляя посетителям возможность играть в азартные игры.

Всем троим теперь выдвинуты обвинения по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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