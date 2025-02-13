Ямальчанина осудили за то, что он знал о готовящемся теракте, но не сообщил о нем в полицию

На Ямале осужден местный житель, который знал о готовящемся теракте в аэропорту Ноябрьска, но не сообщил об этом правоохранительным органам.

Как сообщает пресс-служба СКР, 30-летний житель Ноябрьска в сентябре 2024 года в ходе общения в социальных сетях узнал, что двое несовершеннолетних намерены совершить на территории аэропорта Ноябрьск террористический акт – они хотели поджечь вертолет. Осужденному стало известно, что злоумышленники совершают активные действия: приискивают предметы, горючую жидкость для совершения преступления и автомобиль. Осознавая общественную опасность своего бездействия, предвидя последствия и имея объективную возможность сообщить в компетентные органы известные ему сведения о подготовке террористического акта, он этого не сделал. В результате чего ночью 11 сентября 2024 года двое подростков за обещанное денежное вознаграждение в 4 млн рублей проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, и, используя бутылки с бензином, подожгли вертолет. Он сгорел, а собственник получил ущерб в 59 миллионов рублей. Сами поджигатели также получили ожоги и после совершения данного преступления были оперативно задержаны сотрудниками ФСБ и МВД, следователями СК на транспорте им предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Следователями СК на транспорте был проведён комплекс следственных действий, собрана необходимая доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. В ходе расследования уголовных дел, связанных с данным преступлением, следователями дается правовая оценка действиям всех причастных, как самих исполнителей, так и лиц, ответственных за работу аэропорта. Сотрудники Центрального МСУТ СК России напоминают, что противоправные действия в отношении транспортной инфраструктуры влекут за собой административную или уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подробности по поджогу вертолета в Ноябрьске можно прочитать здесь.

Ноябрьск, Елена Васильева

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