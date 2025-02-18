В связи с непогодой школьникам в Новом Уренгое разрешили остаться дома

В связи с метелью и сильным ветром, который ограничил ранее работу аэропорта, школьникам в Новом Уренгое разрешили не посещать сегодня учебные заведения. Актировки касаются учеников с 1 по 7 классы.

Как сообщает департамент образования города, 18 февраля наблюдаются неблагоприятные погодные условия – сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, и температура воздуха -14 градусов. «Температурные условия превышают пороговые значения. Обращаем внимание, что учебный процесс не прекращается. Каждая школа самостоятельно решает, как будет проходить обучение: дистанционно (онлайн) либо через систему заданий для самостоятельного выполнения», – сообщает департамент образования Нового Уренгоя.

Утром 18 февраля родители должны были самостоятельно принимать решение о том, направить или нет ребенка в школу. Дистант касается первой смены.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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