Почетные граждане Ямала теперь будут ежемесячно получать по 72 тысячи рублей

Депутаты Заксобрания Ямала увеличили ежемесячные выплаты, которые положены обладателям звания «Почётный гражданин Ямала». В частности, с 1 марта 2025 года ямальцы, удостоенные награды, будут получать по 72 тысячи ежемесячно. При этом в законе о наградах, который регламентирует выплаты, говорится, что сумма индексируется каждый год.

Кроме того, выплату будут предоставлять независимо от того, работает получатель или нет.

Как сообщает «Новый День», новую сумму выплат одобрили все, кроме депутата от КПРФ Елены Кукушкиной. Она напомнила, что фракция предлагала увеличить доплаты неработающим пенсионерам (сейчас составляет 2 тысячи рублей), но вместо этого власти повысили требования для получения этой выплаты и заявили, что ничего увеличивать не будут. В связи с этим г-жа Кукушкина попросила уточнить, правильно ли она поняла, что на этот год для выплаты ежемесячного вознаграждения почётным гражданам потребуется 52 млн рублей. «Нет, у вас неверная информация, давайте мы посмотрим финансово-экономическое обоснование. Выплата носит заявительный характер, людей, которые удостоены почётного звания, у нас не так много и некоторые уходят из жизни. В год героев считаю важным поддержать инициативу и проголосовать за то, чтобы выплату выплачивали независимо от факта работы», – ответила г-жа Фиголь. «Я неоднократно говорила о детях войны, чтобы убрали требование 15 лет стажа на Ямале. Там речь идёт о б одной тысяче рублей. Эти люди что, недостойны получать данную выплату? Фракция КПРФ будет голосовать против», – заключила г-жа Кукушкина.

Салехард, Наталья Ефремова

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